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قصف مدفعي على وطى الخيام في قضاء مرجعيون وإصابة منزل
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي على وطى الخيام في قضاء مرجعيون وإصابة منزل

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