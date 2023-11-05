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قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي على محيط موقع جلّ العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة
الأحد 05 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي على محيط موقع جلّ العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة

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