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قصف مدفعي وقنابل مضيئة على خراج عيتا الشعب وتلة الراهب
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

قصف مدفعي وقنابل مضيئة على خراج عيتا الشعب وتلة الراهب

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