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قصف معادٍ على الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي وقنابل فوسفورية على سهل مرجعيون – الخيام
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023

قصف معادٍ على الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي وقنابل فوسفورية على سهل مرجعيون – الخيام

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