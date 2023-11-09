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قصف معاد يستهدف اطراف رامية وبيت ليف والقذائف الحارقة تشعل النيران في احراج رامية وعيتا الجبل
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

قصف معاد يستهدف اطراف رامية وبيت ليف والقذائف الحارقة تشعل النيران في احراج رامية وعيتا الجبل

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