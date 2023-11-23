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قصف معاد يستهدف في هذه الاثناء حرش هورا وتلة العويضة وتل نحاس وحمامص سردا
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

قصف معاد يستهدف في هذه الاثناء حرش هورا وتلة العويضة وتل نحاس وحمامص سردا

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