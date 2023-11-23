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قصف يستهدف القاعدة الأميركية في مطار أربيل شمال العراق
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

قصف يستهدف القاعدة الأميركية في مطار أربيل شمال العراق

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