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قطع اتوستراد خلدة بالاتجاهين احتجاجاً على توقيف موسى زاهر غصن
الثلاثاء 03 كانون الثاني 2023

قطع اتوستراد خلدة بالاتجاهين احتجاجاً على توقيف موسى زاهر غصن

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