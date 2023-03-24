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قطع السير بالاطارات المشتعلة امام مصرف لبنان الحمرا وحركة المرور كثيفة في المحلة
الجمعة 24 آذار 2023

قطع السير بالاطارات المشتعلة امام مصرف لبنان الحمرا وحركة المرور كثيفة في المحلة

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