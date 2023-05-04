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قطع الطريق امام قصر العدل تضامنا مع القاضية غادة عون بعد صدور قرار بصرفها من الخدمة
الخميس 04 أيار 2023

قطع الطريق امام قصر العدل تضامنا مع القاضية غادة عون بعد صدور قرار بصرفها من الخدمة

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