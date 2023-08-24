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قطع الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس من قبل الأهالي احتجاجاً على سوء الاوضاع الاقتصادية
الخميس 24 آب 2023

قطع الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس من قبل الأهالي احتجاجاً على سوء الاوضاع الاقتصادية

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