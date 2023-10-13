موقع البرامج
نشرات الأخبار
قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يعلن مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى منطقة عسكرية مغلقة
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يعلن مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى منطقة عسكرية مغلقة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com