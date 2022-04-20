قوات من شرطة الاحتلال تقتحم ساحات مسجد الاقصى

أفادت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.
ونصبت شرطة الاحتلال الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرق المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، بخاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.
وكانت ما تسمى “منظمات الهيكل” دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.
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