قوارب الموت لن تتوقف وعصابات تمتهن تهريب البشر (الديار)

كتبت “الديار”:
أفاد مطلعون على ملف الهجرة غير الشرعية، بأن الذين يتوسلون قوارب الموت ليسوا لبنانيين وحسب، بل ان اعداداً من عائلات سورية تسعى ايضا الى الهجرة نحو دول اوروبا بحثا عن حياة جديدة تضمن فيها مستقبل اولادهم.
ويرتفع منسوب الهجرة، مع ارتفاع وتيرة الفقر والجوع والقهر لعائلات سدت في وجوهها الابواب، ولم تعد تملك وسيلة واحدة للحياة في بلد افتقد الدواء والاستشفاء والطبابة، وتتشرد فيه عائلات ترمى في الشارع لعجزها عن تسديد ايجار زهيد.
وحسب المطلعين، فإن قوارب الموت لن تتوقف ما دامت الاوضاع الى مزيد من التدهور، في ظل عصابات تمتهن تهريب البشر وتجني ثروات من التهريب، الذي يشمل ايضا تهريب عائلات من سوريا الى لبنان بقصد المغادرة من شواطىء الشمال اللبناني.
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