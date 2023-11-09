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 كتائب القسام: تدمير دبابة إسرائيلية شمالي حي الشيخ رضوان بقذيفة “الياسين 105”
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

 كتائب القسام: تدمير دبابة إسرائيلية شمالي حي الشيخ رضوان بقذيفة “الياسين 105”

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