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كتائب القسام: جددنا قصف تحشدات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

كتائب القسام: جددنا قصف تحشدات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

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