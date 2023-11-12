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“كتائب القسام- لبنان”: قصفنا شمال حيفا و”شلومي” و”نهاريا”
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

“كتائب القسام- لبنان”: قصفنا شمال حيفا و”شلومي” و”نهاريا”

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