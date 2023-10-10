موقع البرامج
نشرات الأخبار
كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرة المدينة ردا على نزوح أهالي غزة
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

كتائب القسام: نمهل سكان عسقلان حتى الخامسة مساء لمغادرة المدينة ردا على نزوح أهالي غزة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com