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كتائب القس_ام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

كتائب القس_ام: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

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