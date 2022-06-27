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كتلة اللقاء الديمقراطي: أبلغنا الرئيس نجيب ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف￼￼
الإثنين 27 حزيران 2022

كتلة اللقاء الديمقراطي: أبلغنا الرئيس نجيب ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف

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