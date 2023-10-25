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كرامي: علينا كلبنانيين اغتنام الفرصة للملمة الوضع الداخلي داخل الأراضي اللبنانية وتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة ونشكر باسيل على مبادرة مد جسور الحوار بين اللبنانيبن والخروج بموقف موحّد ومواجهة الاعتداء لا تكون الا بوحدة الصف ولبنان معني في ذلك
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

كرامي: علينا كلبنانيين اغتنام الفرصة للملمة الوضع الداخلي داخل الأراضي اللبنانية وتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة ونشكر باسيل على مبادرة مد جسور الحوار بين اللبنانيبن والخروج بموقف موحّد ومواجهة الاعتداء لا تكون الا بوحدة الصف ولبنان معني في ذلك

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