كلمة النائب جبران باسيل في عشاء زحلة : زحلة كانت “مينا البقاع وسوريا”، يعني مركز التجارة بين بيروت والشام والموصل وبغداد. هون تأسّست اول بلدية، وهون تعمّرت اوّل سرايا، وهون انبنت اوّل سكة حديد. هيدا الماضي… امّا اليوم، بزمن التكتلات الإقتصادية العالمية وتنافس الطرقات الاستراتيجية، لازم نفكّر ونقرّر دور جديد للبنان، ويكون موقع زحلة اساسي فيه وقيمة مضافة لهيدا الدور
كلمة النائب جبران باسيل في عشاء زحلة : زحلة كانت “مينا البقاع وسوريا”، يعني مركز التجارة بين بيروت والشام والموصل وبغداد. هون تأسّست اول بلدية، وهون تعمّرت اوّل سرايا، وهون انبنت اوّل سكة حديد. هيدا الماضي… امّا اليوم، بزمن التكتلات الإقتصادية العالمية وتنافس الطرقات الاستراتيجية، لازم نفكّر ونقرّر دور جديد للبنان، ويكون موقع زحلة اساسي فيه وقيمة مضافة لهيدا الدور
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