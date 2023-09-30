كل يلّي ناطرين تتغيّر موازين القوى ليوصّلوا مرشّحهم بيكونوا واهمين، متل الرهان على ضربة لحزب الله او لإيران او سقوط الرئيس الأسد، او الرهان على تفاهم سوري-سعودي او سعودي-ايراني، وبالحالتين الفريقين معتبرين غلط انهم بيفرضوا قرارهم على البقية… هوي رئيس بإجماع كلّ اللبنانيين مش مضمون نجاحه، فكيف اذا اجا غصب عن نصف اللبنانيين؟
كل يلّي ناطرين تتغيّر موازين القوى ليوصّلوا مرشّحهم بيكونوا واهمين، متل الرهان على ضربة لحزب الله او لإيران او سقوط الرئيس الأسد، او الرهان على تفاهم سوري-سعودي او سعودي-ايراني، وبالحالتين الفريقين معتبرين غلط انهم بيفرضوا قرارهم على البقية… هوي رئيس بإجماع كلّ اللبنانيين مش مضمون نجاحه، فكيف اذا اجا غصب عن نصف اللبنانيين؟
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