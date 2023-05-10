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كميل شمعون لـREDZONE: فرنجية ملتزم أكثر من اللزوم مع النظام السوري ومتمسّك بالمقاومة ولن أنتخبه
الأربعاء 10 أيار 2023

كميل شمعون لـREDZONE: فرنجية ملتزم أكثر من اللزوم مع النظام السوري ومتمسّك بالمقاومة ولن أنتخبه

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