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كنعان من بكركي: الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وأؤكد ضرورة الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

كنعان من بكركي: الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وأؤكد ضرورة الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس

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