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كوريا الشمالية تنفي المزاعم حول إرسالها أسلحة لحركة حماس لاستخدامها ضد إسرائيل
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

كوريا الشمالية تنفي المزاعم حول إرسالها أسلحة لحركة حماس لاستخدامها ضد إسرائيل

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