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لابيد: الترسيم مع لبنان يلبّي مطالب إسرائيل الأمنية والاقتصادية
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

لابيد: الترسيم مع لبنان يلبّي مطالب إسرائيل الأمنية والاقتصادية

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