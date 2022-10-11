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لابيد: حكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

لابيد: حكومة إسرائيل ستجتمع الأربعاء للموافقة على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

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