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لا اخراجات قيد عائلية في هذه المنطقة
الخميس 19 أيار 2022

 أعلن مأمور نفوس النبطية محمد دهيني وعبر ورقة لصقها على مدخل مكتبه في سرايا النبطية عدم قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق.
وكتب: نعتذر عن قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق لدينا وذلك لاجل غير مسمى”.

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