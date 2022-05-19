لا اخراجات قيد عائلية في هذه المنطقة

أعلن مأمور نفوس النبطية محمد دهيني وعبر ورقة لصقها على مدخل مكتبه في سرايا النبطية عدم قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق.
وكتب: نعتذر عن قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق لدينا وذلك لاجل غير مسمى”.
أعلن مأمور نفوس النبطية محمد دهيني وعبر ورقة لصقها على مدخل مكتبه في سرايا النبطية عدم قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق.
وكتب: نعتذر عن قبول طلبات بيان القيد العائلي لعدم توافر الاوراق لدينا وذلك لاجل غير مسمى”.
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