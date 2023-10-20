“لا تطمينات”… فهل لبنان ذاهب إلى حرب؟ (الجمهورية)

أكّدت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، أن لا تطمينات تتلقّاها الحكومة لا من جهة حزب الله ولا من جهة الأميركيين المستمرين في تقديم رسائل واضحة بضرورة عدم انخراط لبنان في معركة غزة، ويحذّرون من عواقب قاسية عليه، فيما تعمل دول اخرى على بذل جهود ومساعٍ للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على جنوب لبنان لعدم جرّ حزب الله الى ردّات فعل.
وسيصل اليوم إلى بيروت رابع وزير خارجية، فبعد الايراني والفرنسي والتركي، يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة الخارجية الالمانية في اطار الاتصالات واللقاءات الجارية لمناقشة التصعيد الكبير الذي حصل في المنطقة.
وفي خطوة مفاجئة ومن خارج جدول الاعمال، كلّف مجلس الوزراء أمانته العامة إعداد مشروع قانون لرفع السن التقاعدي سنة واحدة للعميد واللواء، بالتوازي مع درس الحلول القانونية المتاحة لملء الشغور في المؤسسة العسكرية.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا