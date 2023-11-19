لا تعيينات عسكرية قبل كانون الأول؟ (الديار)

مصادر مواكبة للاتصالات الجارية حول ملف التعيينات العسكرية، كشفت لـ”الديار”، ان لا جلسات لمجلس الوزراء قبل الاسبوع الاول من شهر كانون الاول، والتي ستكون الاخيرة لهذا العام، لاسباب لوجستية تتعلق بعدم توافر النصاب بسبب سفر بعض الوزراء الى الخارج، وبالتالي فان حسم موضوع المسار الذي سيؤول اليه مصير اليرزة بات بحكم المؤجل، رغم ان الاتصالات والمشاورات قد قطعت شوطا كبيرا وباتت في الربع الساعة الاخير، مع ميل الدفة وترجيحها لخيار سلة تعيينات في المؤسسة العسكرية.
ورأت المصادر ان جميع الاطراف “استحقت” الوضع وخطورته، وعدم جواز اللعب باستقرار الجيش و”مشروعيته” عند الشعب اللبناني، ذلك ان المؤسسة خط احمر ومن غير المسموح الذهاب نحو ارساء سوابق قد يكون لها تاثيرات وتداعيات سلبية مستقبلا، خصوصا ان الاجواء التي يتم بثها وكمية الشائعات بلغت حدا غير مقبول وبغالبيتها غير مطابقة للحقيقة.
واعتبرت المصادر ان واشنطن غير مستعدة للمخاطرة بالاستقرار الامني في البلد، وهي على يقين ان الاحاديث عن انهيارات وانقسامات في المؤسسة امور مبالغ فيها، وتخرج عن ادبيات وسلوك عسكريي الجيش من مختلف الرتب، ذلك ان “الانضباط” في المؤسسة لم يهتز يوما حتى في خضم ايام الحرب.
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