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لبنان: استهداف دبابة ميركافا خلف موقع صلحة مقابل مارون الراس بصاروخين ضد الدروع.
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023

لبنان: استهداف دبابة ميركافا خلف موقع صلحة مقابل مارون الراس بصاروخين ضد الدروع.

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