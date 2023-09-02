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لبنان يفوز على إيران بنتيجة 81-73 ليختتم مشواره في كأس العالم لكرة السلة بفوزين مقابل 3 هزائم
السبت 02 أيلول 2023

لبنان يفوز على إيران بنتيجة 81-73 ليختتم مشواره في كأس العالم لكرة السلة بفوزين مقابل 3 هزائم

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