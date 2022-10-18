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لجنة الاقتصاد والتجارة تنتخب النائب فريد البستاني رئيسا لها
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

لجنة الاقتصاد والتجارة تنتخب النائب فريد البستاني رئيسا لها

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