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لجنة المال والموازنة رفضت تفويض الحكومة بتعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

لجنة المال والموازنة رفضت تفويض الحكومة بتعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور

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