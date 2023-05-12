لقاءات المعارضة والتيار تقترب من لحظة الحسم؟

برزت معطيات متقدمة في سياق المساعي الجارية بين القوى المعارضة لترشيح سليمان فرنجية للاتفاق على اسم مرشح موحد او اكثر اذ افيد ان لقاء عقد امس وجمع معظم اقطاب المعارضة، من قوات وكتائب وتجدد مستقلين وعدد من التغييريين، لهذه الغاية.
وفي موازاة ذلك بات معروفا ان ثمة قناة للتواصل بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” يتولاها كلاً من النائبين فادي كرم وجورج عطالله؛ ويُفترض الوصول إلى نتائج في مرحلة قريبة. وتشير معلومات الى ان ثمة مجموعة من الأسماء من الشخصيات المطروحة في الإعلام وأسماء أخرى غير متداولة إعلامياً يجري تداولها، مع الاشارة إلى أهمية تكمن في الانتقال إلى تصوّر ايجابي والتفاهم على اسم رئاسي أو أكثر والاضاءة عليه للكتل النيابية الأخرى.
وليس بعيدا من هذه التحركات التقى امس رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور.
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