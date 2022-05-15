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لم تُفتح صناديق الاقتراع حتى اللحظة في مجمّع المدارس قرب المدينة الرياضية بسبب تأخير لوجيستي
الأحد 15 أيار 2022

لم تُفتح صناديق الاقتراع حتى اللحظة في مجمّع المدارس قرب المدينة الرياضية بسبب تأخير لوجيستي

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