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لم يطرح موضوع التعيين أو التمديد لقيادة الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء
الخميس 16 تشرين الثاني 2023

لم يطرح موضوع التعيين أو التمديد لقيادة الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء

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