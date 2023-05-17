لو ظهرت إمكانية فوز فرنجية… لما تردد بري بدعوة المجلس الى جلسة انتخاب (الأنباء الكويتية)

كتبت صحيفة “الأنباء الكويتية”: رئاسيا… المـصـادر الـمـتـابعة تؤكد ان الاختراقات واردة بالنسبة للطرفين المعارض والممانع، و«النسب» مازالت معلقة بالنسبة للطرفين، وانه لو اظهرت امكانية فوز فرنجية، لما تردد رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس الى جلسة انتخاب رئاسية غدا.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وفي آخر تصريح له، قال ان فريقه لا يريد ان يستأثر، لا بالسلـطة ولا بالدولة بل يريد المشاركة مع الآخرين في صنع دولة عادلة، تحكمها المؤسسات والقوانين، في الوقت الذي يتمسك فيه هذا الفريق بمرشحه سليمان فرنجية، بينما انصرف الفريق المعارض عن تسمية مرشحهم في وجه فرنجية، ليعملوا على التقارب مع جبران باسيل الذي بات يلعب دور «بيضة القبان» في المعادلة الرئاسية.
أما رئيس مجلس النواب فمرتاح، جدا بعد لقاء فرنجية السفير السعودي وليد بخاري، كما ينقل زواره عنه، واشار بري الى ان: جعجع يدلي بتصريحات كي يدفعني الى الرد عليه، وانا لا اريد الرد، بل اضعه جانبا ولا احد يجبرني على القيام بأي خطوة، ولن ادعو الى عقد جلسة، من اجل اطلاق مزايدات، فليتفضلوا الى تقديم مرشح يكون جاهزا.
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلم يحسم موقفه الرئاسي كما وعد، ملوحا في حديث تلفزيوني بالورقة البيـضاء، مجددا طرح مرشح تسوية من دون الدخول في لعبة الاسماء، لكنه قال ان مبدأ التسوية غير موجود عند بعض القادة الكبار.
وأكد جنبلاط انه لا يشك بعروبة فرنجية، لكن خيار «حزب الله» ليس عربيا، والحزب ليس في طليعة المدافعين عن القضية العربية، وعندما ينهار المشروع العربي فإنه يمتلك مشروعا آخر، مشيرا الى وجوب ايجاد مرشح تسوية مع برنامج اقتصادي اجتماعي وسياسي من خارج المنظومة.
وعن ترشيح العماد جوزاف عون، قائد الجيش، قال جنبلاط: يحتاج الى تعديل دستوري، واذا اراد ان يكون مرشحا يجب ان يبدل بدلته العسكرية الى مدنية.
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