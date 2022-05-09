مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية: العملية الانتخابية الأكبر في تاريخ لبنان الحديث

أوضح مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم، أن “هدفنا كان في الوزارة الوصول إلى نسبة اقتراع أكثر من 70% ونأمل من المغتربين المشاركة بكثافة أكثر في المرة المقبلة”.
وتابع في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “هذه العملية الانتخابية هي الأكبر في تاريخ لبنان الحديث إذ بدأنا في 6 أيار من إيران وانتهينا اليوم في الولايات المتحدة”.
أضاف، “نحن مستمرون بهذا العمل خلال الأيام المقبلة لتأمين وصولها سالمةً”.
وأكد أن “الأرقام الأولية تشير إلى نسبة اقتراع بلغت حوالي 60% في العالم أجمع وهي نسبة جيدة إذ اقترع ما بين الـ128 و130 ألف ناخب”. وأردف، “وصلتنا من بين الصناديق حقيبة فيها ثقب بطول 20 سنتم وأبلغنا الجهات المعنية عنها وصلاحية البت بمصير الصندوق تعود للقضاء”.
بدوره، اعتبر أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي، أن “انتخابات المغتربين هي إنجاز ونهديه لوزارة الخارجية اللبنانية كما لمؤسسات الدولة”.
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