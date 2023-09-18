مؤتمر مصرفيّ قريباً في بيروت (الجمهورية)

مالياً، علمت «الجمهورية» ان اتحاد المصارف العربية سيعلن مساندة المصرف المركزي اللبناني وقيادته الجديدة، عبر عقد مؤتمر مصرفي قريباً في بيروت، سيبدأ التحضير له، ويشارك فيه محافظو المصارف المركزية العربية وصندوق النقد العربي.
وجاءت مشاركة حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري في اجتماعات صندوق النقد العربي المنعقد حالياً في الجزائر، لتصبّ في اطار الاهتمام المصرفي العربي بلبنان، والثقة بمنصوري حيث تمّ تخصيص ثلاث اطلالات – كلمات لحاكم المصرف اللبناني بالإنابة:
- الأولى حول تعزيز رَقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي.
- الثانية حول أولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية.
- الثالثة حول تداخل وعلاقة السياستين المالية والنقدية.
ويشكّل مضمون الكلمات الثلاث مادة دسمة للاجتماع في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتحديداً العربي منه، بشأن الاستقرار النقدي والسياسات المالية القائمة.
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