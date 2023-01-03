ماذا عن مصير دعوة الحكومة الى الاجتماع؟ (الانباء الكويتية)

كتبت “الأنباء الكويتية”:
خلاصة المشهد السياسي خلال الأسبوع الأول من العام الجديد رئاسيًا ألا بوادر حلحلة، لأن كل طرف يسعى الى رئيس على قياس مصالحه.
اما حكومياً، فستبين الأيام المقبلة، مصير دعوة حكومة تصريف الأعمال الى الاجتماع، لإقرار مراسيم يراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة مقابل تريث حزب الله بالموافقة على الجلسة، حتى لا يستفز التيار الوطني الحر، ومعه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي انضم في عظته الأخيرة يوم الأحد الى رافضي مثل هذه الاجتماعات، كونها تمس بصلاحيات لصيقة برئاسة الجمهورية كما قال.
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