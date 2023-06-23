ماذا في خلاصة لقاءات لودريان مع المسؤولين والسياسيين الذين التقاهم؟ (اللواء)

اشارت مصادر سياسية لـ”اللواء”، إلى أن خلاصة لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين والسياسيين الذين التقاهم حتى الان، بأنه لا يحمل اي مبادرة او طروحات فرنسية جديدة او بديلة عن المبادرة التي تم فيها دعم ترشيح فرنجية للرئاسة وسلام لرئاسة الحكومة، ولفتت الى انه لم يتطرق الى المبادرة المذكورة، لا من قريب اوبعيد، وحرص في بداية كل لقاء على طرح سؤال واحد على من يلتقيهم، وهو كيف يمكن الخروج من الازمة الخطيرة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، وما هي الحلول الممكن مقاربتها، وتلقى قبولا من كافة الاطراف، لان البديل لحل الازمة، مزيد من انهيار وضعف المؤسسات والادارات العامة، وبالتالي تزداد الامور سوءا، ويصعب على الدول والمؤسسات المالية الدولية مساعدة لبنان للخروج من ازماته.
وشددت المصادر على ان اسئلة عديدة تتفرع من السؤال الوحيد الذي يطرحه لودريان على محدثه، ومن هذا السؤال تتفرع باقي الأسئلة التي تغطي كافة جوانب الاوضاع والازمة الراهنة، وكان حريصا على تدوين كل الملاحظات والافكار التي سمعها، واكد أكثر من مرة ان مهمته هي للتأكيد على حرص فرنسا على مساعدة لبنان، وان تشارك كل الاطراف من دون استثناء في صياغة الحلول المطروحة ضمن القواسم المشتركة التي تجمعها، والتي برأيه كفيلة في تقريب وجهات نظر الاطراف السياسيين من بعضهم البعض،برغم الانقسام الحاصل حاليا.
ونفت المصادر ان يكون الموفد الفرنسي قد طرح اسماً معيناً لاحد المرشحين للرئاسة، ولكنه استمزج بعض من التقاهم، عن مواصفات الشخصية التي يمكن ان تلاقي قبولا من معظم الاطراف السياسيين ، ويتم التحاور حولها، للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي، ملمحا مرارا على وجوب ان يكون حل الازمة متكاملا، ولكنه لم يتطرق الى موضوع تنظيم مؤتمر جديد على غرار مؤتمر الدوحة او ما شابه،بل كان تركيزه منصبا على تحديد القواسم المشتركة والتي من خلالها تحل الكثير من المشاكل، ويمكن ايضا التحاور بين اللبنانيين انفسهم في وقت لاحق للمباشرة بالخروج من الازمة الحالية.
واعتبرت المصادر ان باكورة مهمة الموفد الفرنسي، هي في قول سمير جعجع، ان الحوار ضروري ونحن مستعدون للاتفاق على مرشح، ما يعني التخلي عن ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، بينما كان جبران باسيل قد مهد لهذا الطرح قبل ايام، وتكون النتيجة استعمال ترشيح ازعور من قبل الطرفين للعبور إلى الطرح الجديد، وليس إلى انتخابه رئيسا للجمهورية.
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