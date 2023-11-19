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ماكرون: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بسرعة كبيرة وبشكل آمن
الأحد 19 تشرين الثاني 2023

ماكرون: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بسرعة كبيرة وبشكل آمن

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