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ماكرون: على إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

ماكرون: على إسرائيل أن تستهدف الإرهابيين بشكل دقيق دون تعريض المدنيين للخطر

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