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ماكرون: فرنسا تريد إجلاء رعاياها من غزة “في أقرب وقت”
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

ماكرون: فرنسا تريد إجلاء رعاياها من غزة “في أقرب وقت”

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