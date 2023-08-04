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ماكرون في ذكرى 4أب: لبنان ليس وحيداً، يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا
الجمعة 04 آب 2023

ماكرون في ذكرى 4أب: لبنان ليس وحيداً، يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا

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