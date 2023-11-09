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ماكرون: هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

ماكرون: هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار

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