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ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان
الأربعاء 07 حزيران 2023

ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان

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