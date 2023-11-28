ما جديد زيارة لودريان؟ (الديار)

اشارت اوساط مطلعة لـ”الديار”، الى ان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لا يحمل اي افكار رئاسية جديدة، وهو يزور بيروت تحت عنوان “انا اتحرك… فاذا انا موجود”، لا اكثر ولا اقل، خصوصا انه لا يملك اي “خارطة طريق” جديدة على المستوى الرئاسي. لكن الجديد الذي سيطرحه لودريان يرتبط بالقرار “1701”، وامكانية تفعيله على ارض الواقع بعدما جرى “تمزيقه” عملانيا من خلال المواجهة على الحدود الجنوبية.
وتسعى باريس الى الحصول على اجوبة حول مصير هذا القرار خلال “استراحة المحارب” في الهدن الممدة، ومع معرفته المسبقة أن حزب الله لن يفرّط بما حققه من ربط نزاع مع جبهة غزة، ولن يتراجع عما حققه من انجاز رضخ له “الاسرائيليون”، حيث الزمهم بقواعد “الاشتباك” التي فرضها ميدانيا، الا انه سينقل مجددا تحذيرات جدية من احتمال توسع رقعة الاشتباك في حال انهيار الهدنة الجديدة، وسيحاول الحصول على ضمانات تريدها “اسرائيل” حول ترتيبات مع بعد الحرب لجهة العودة الى قواعد “الاشتباك” السابقة، اي تراجع قوات “الرضوان” عن الخطوط الامامية، والعودة الى ما بعد الليطاني.
ووفقا لزوار السفارة الفرنسية، فان لودريان سيدعم الموقف الاميركي – القطري الداعي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، حفاظا على المؤسسة العسكرية وليس باعتباره مرشحا رئيسيا في السباق الرئاسي، لان الفرنسيين لم يكونوا معنيين بدعم هذا الترشح، دون ان يعني ذلك انهم يمانعون وصوله الى بعبدا، لكنها ليست “معركتهم”.
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